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Социум 31.01.2019 20:23

Президент Алиев утвердил тарифы по обязательному медстрахованию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О медицинском страховании», предусматривающие изменения в порядке применения обязательного медицинского страхования (ОМС).

Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на его официальном сайте.

Согласно поправкам, пакет услуг ОМС будет состоять из двух частей – базовой и дополнительной.

Базовой частью смогут пользоваться граждане Азербайджана, а также проживающие на территории страны иностранные граждане и лица без гражданства. Базовый пакет будет бесплатным. По базовой части на каждого человека будет ежегодно перечисляться из госбюджета 29 манатов.

Дополнительная часть пакета услуг потребует уплаты страховых взносов в размере 4% от размера заработной платы: 2% будет удерживаться из зарплаты самого работника, еще 2% будет выплачиваться работодателем.

Для лиц, не достигших 18 лет, а также получающих образование и не достигших 23 лет, пенсионеров, лиц, получающих адресную социальную помощь и беременных, стоимость дополнительной части пакета услуг составит 120 манатов и будет покрываться из госбюджета.

Для предпринимателей, физических лиц, предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых контрактов, а также для прочего самозанятого населения, стоимость дополнительной части пакета услуг по ОМС также составит 120 манатов, но эту сумму они будут обязаны выплачивать сами.

Изменения в законе вступят в силу с 1 января 2020 года.

В настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах. Ожидается, что система ОМС полностью будет внедрена в Азербайджане с 2020 года.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОМС, ТАРИФЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]