Президент Алиев утвердил тарифы по обязательному медстрахованию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О медицинском страховании», предусматривающие изменения в порядке применения обязательного медицинского страхования (ОМС).
Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на его официальном сайте.
Согласно поправкам, пакет услуг ОМС будет состоять из двух частей – базовой и дополнительной.
Базовой частью смогут пользоваться граждане Азербайджана, а также проживающие на территории страны иностранные граждане и лица без гражданства. Базовый пакет будет бесплатным. По базовой части на каждого человека будет ежегодно перечисляться из госбюджета 29 манатов.
Дополнительная часть пакета услуг потребует уплаты страховых взносов в размере 4% от размера заработной платы: 2% будет удерживаться из зарплаты самого работника, еще 2% будет выплачиваться работодателем.
Для лиц, не достигших 18 лет, а также получающих образование и не достигших 23 лет, пенсионеров, лиц, получающих адресную социальную помощь и беременных, стоимость дополнительной части пакета услуг составит 120 манатов и будет покрываться из госбюджета.
Для предпринимателей, физических лиц, предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых контрактов, а также для прочего самозанятого населения, стоимость дополнительной части пакета услуг по ОМС также составит 120 манатов, но эту сумму они будут обязаны выплачивать сами.
Изменения в законе вступят в силу с 1 января 2020 года.
В настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах. Ожидается, что система ОМС полностью будет внедрена в Азербайджане с 2020 года.
А.Мамедов
В МИД Ирана поприветствовали предстоящий запуск механизма ЕС для расчетов
Логику Никола Пашиняна сложно понять - МИД Азербайджана
Сторонники оппозиции попытались нарушить общественный порядок в пригороде Баку – полиция
Болгария приняла ОИР расширения ГТС от Турции до Сербии, Газпром забронировал мощности
В Азербайджане с 2020г повысятся календарные взносы участников Бюро обязательного страхования
Нефть ускорила рост, цена WTI впервые с ноября превысила $55 за баррель
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
США призывают Европу признать Гуайдо лидером Венесуэлы
Патрушев обсудил с наследным принцем Абу-Даби взаимодействие в сфере безопасности
Порошенко подписал закон о прямых закупках натовских вооружений
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
Азербайджанские школьники знакомятся с историей древних российских городов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»