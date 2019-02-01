Пентагон предупреждает, что ИГ способна быстро восстановиться

Террористическая группировка "Исламское государство" может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год в отсутствии военного давления, следует из доклада Пентагона, сообщает телеканал NBC News.
По данным двух чиновников, знакомых с проектом ежеквартального отчета генерального инспектора Пентагона о ходе операции "Непоколебимая решимость", без дальнейшего военного давления ИГ, которая стремится восстановить "халифат в физическом виде", может вернуть себе территорию через шесть - 12 месяцев. Согласно источникам телеканала, доклад будет выпущен на следующей неделе.
В докладе также говорится, что сирийский режим, вряд ли, будет преследовать ИГ, если террористическая группа не угрожает правительственной инфраструктуре.
Отчет основан на информации, полученной от американских военных, правительственных учреждений США и из открытых источников.
В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.
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