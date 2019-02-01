Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 01.02.2019 12:04

Трамп настаивает на правильности своего решения о выводе войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его избиратели хотят, чтобы американские войска вышли из Сирии.

"Я был избран, когда заявлял, что мы завершим эти бесконечные войны", - заявил Д.Трамп в интервью New York Times, защищая свое решение о выводе войск из Сирии и Афганистана.

При этом он не стал объяснять свою жесткую позицию в отношении ситуации в Венесуэле.

"Я просто говорю: происходят ужасные вещи. В Венесуэле происходят ужасные вещи", - сказал президент США.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не критикует другие страны с авторитарным режимом, включая Саудовскую Аравию, Д.Трамп сказал: "Сейчас в Саудовской Аравии произошло много улучшений".

Президент США также объяснил противоречия в данных американских разведслужб искажением СМИ.

"Они (руководители разведслужб - ИФ) сказали: "Сэр, наши показания были полностью искажены". Я их спросил: "О чем вы говорите?" Но если вы прочитаете их показания, вы убедитесь, что они были искажены прессой", - сказал Д.Трамп

Ранее президент США обвинил американские разведслужбы в том, что они с излишней наивностью подходят к вопросу Ирана.

"Люди в разведке, кажется, очень пассивны и наивны, когда речь заходит об опасностях, исходящих от Ирана. Они неправы!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил в четверг, что, по мнению американского разведсообщества, Иран в настоящее время не пытается работать над созданием ядерного оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВОЙСКА, СИРИЯ


Похожие новости


Трамп заявил, что не является фигурантом расследования Мюллера Гуманитарный кризис у южной границы США хуже, чем в Афганистане - Трамп Трамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле Трамп призвал граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу Песков отметил "истеричный подход" СМИ США ко всему, что касается Трампа Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу США 5 февраля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]