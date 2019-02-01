Трамп настаивает на правильности своего решения о выводе войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его избиратели хотят, чтобы американские войска вышли из Сирии.

"Я был избран, когда заявлял, что мы завершим эти бесконечные войны", - заявил Д.Трамп в интервью New York Times, защищая свое решение о выводе войск из Сирии и Афганистана.

При этом он не стал объяснять свою жесткую позицию в отношении ситуации в Венесуэле.

"Я просто говорю: происходят ужасные вещи. В Венесуэле происходят ужасные вещи", - сказал президент США.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не критикует другие страны с авторитарным режимом, включая Саудовскую Аравию, Д.Трамп сказал: "Сейчас в Саудовской Аравии произошло много улучшений".

Президент США также объяснил противоречия в данных американских разведслужб искажением СМИ.

"Они (руководители разведслужб - ИФ) сказали: "Сэр, наши показания были полностью искажены". Я их спросил: "О чем вы говорите?" Но если вы прочитаете их показания, вы убедитесь, что они были искажены прессой", - сказал Д.Трамп

Ранее президент США обвинил американские разведслужбы в том, что они с излишней наивностью подходят к вопросу Ирана.

"Люди в разведке, кажется, очень пассивны и наивны, когда речь заходит об опасностях, исходящих от Ирана. Они неправы!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил в четверг, что, по мнению американского разведсообщества, Иран в настоящее время не пытается работать над созданием ядерного оружия.