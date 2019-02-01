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СНГ 01.02.2019 12:20

Киргизия активно участвует в цифровизации в рамках ЕАЭС - премьер

Киргизия активно участвует в цифровой интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в пятницу киргизский премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0" в Алматы.

"Сегодняшнее мероприятие - это еще одна возможность обсудить и поделиться мнениями о текущих и перспективных направлениях цифровой трансформации. Киргизия с первых дней присоединения к ЕАЭС ведет активную работу в области цифровой интеграции", - заявил М.Абылгазиев на форуме.

Премьер Киргизии отметил, что проделана большая работа по созданию информационной системы внешней и взаимной торговли ЕАЭС.

"На сегодняшний день ряд наших государственных органов при помощи интеграционного шлюза осуществляет обмен информацией в режиме реального времени с государственными органами стран ЕАЭС", - сказал М.Абылгазиев.

Премьер-министр Киргизии заявил, что республика активно участвует в реализации приоритетов цифровой повестки экономического союза.

"Представителями бизнес-сообщества от нашей страны предложены такие инициативы как интеграция электронных торговых площадок стран ЕАЭС и создание единой платформы кредитного рейтинга и обмен данными кредитных историй", - сказал киргизский руководитель.

В пятницу в Алматы в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета проходит форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0". В его работе принимают участие главы правительств стран ЕАЭС, председатель коллегии ЕЭК, руководители крупных международных IT-компаний и IT-технопарков, представители технологической индустрии, международных организаций, бизнеса, а также международные эксперты в области информационных технологий.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]