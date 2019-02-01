Киргизия активно участвует в цифровизации в рамках ЕАЭС - премьер

Киргизия активно участвует в цифровой интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в пятницу киргизский премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0" в Алматы.
"Сегодняшнее мероприятие - это еще одна возможность обсудить и поделиться мнениями о текущих и перспективных направлениях цифровой трансформации. Киргизия с первых дней присоединения к ЕАЭС ведет активную работу в области цифровой интеграции", - заявил М.Абылгазиев на форуме.
Премьер Киргизии отметил, что проделана большая работа по созданию информационной системы внешней и взаимной торговли ЕАЭС.
"На сегодняшний день ряд наших государственных органов при помощи интеграционного шлюза осуществляет обмен информацией в режиме реального времени с государственными органами стран ЕАЭС", - сказал М.Абылгазиев.
Премьер-министр Киргизии заявил, что республика активно участвует в реализации приоритетов цифровой повестки экономического союза.
"Представителями бизнес-сообщества от нашей страны предложены такие инициативы как интеграция электронных торговых площадок стран ЕАЭС и создание единой платформы кредитного рейтинга и обмен данными кредитных историй", - сказал киргизский руководитель.
В пятницу в Алматы в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета проходит форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0". В его работе принимают участие главы правительств стран ЕАЭС, председатель коллегии ЕЭК, руководители крупных международных IT-компаний и IT-технопарков, представители технологической индустрии, международных организаций, бизнеса, а также международные эксперты в области информационных технологий.
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.
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