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СНГ 01.02.2019 12:31

Премьер Казахстана призвал объединять усилия ЕАЭС в развитии цифровизации

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал страны ЕАЭС объединять усилия на пути к цифровой интеграции.

"Естественно, внутри ЕАЭС есть большие успехи (в области цифровизации - ИФ-К). (...) Мы абсолютно не боимся конкуренции между нами, наоборот, нам это даже очень помогает, обмениваясь опытом", - сказал Б.Сагинтаев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0 Инновационная экосистема Евразии" в пятницу в Алматы.

"Мы сегодня уже говорим о том, что на цифровой платформе ЕАЭС будем работать. Исходя из этого, нам необходимо наши усилия объединять и дальше продвигаться", - отметил премьер Казахстана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕР, ЕАЭС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]