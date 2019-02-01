Премьер Казахстана призвал объединять усилия ЕАЭС в развитии цифровизации

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал страны ЕАЭС объединять усилия на пути к цифровой интеграции.

"Естественно, внутри ЕАЭС есть большие успехи (в области цифровизации - ИФ-К). (...) Мы абсолютно не боимся конкуренции между нами, наоборот, нам это даже очень помогает, обмениваясь опытом", - сказал Б.Сагинтаев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0 Инновационная экосистема Евразии" в пятницу в Алматы.

"Мы сегодня уже говорим о том, что на цифровой платформе ЕАЭС будем работать. Исходя из этого, нам необходимо наши усилия объединять и дальше продвигаться", - отметил премьер Казахстана.