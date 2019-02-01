ЕЭК предлагает выделить цифровой офис в отдельный управляющий орган в ЕАЭС

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на форуме в Алматы предложил превратить цифровой офис в отдельный орган по управлению инновационными проектами в ЕАЭС.

"Сегодня у нас в рамках комиссии функционирует цифровой офис (...), и очевидно, что цифровой офис должен превратиться в самостоятельный серьезный орган управления этими проектами, потому что количество проектов уже огромно, и это уже отдельная сфера деятельности", - сказал Т.Саркисян на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0: Евразийская инновационная экосистема" в пятницу в казахстанском мегаполисе.

Он отметил, что опыт Европейского союза показывает, что для реализации таких отдельных направлений необходимо создавать новые структуры.

"Это говорит о том, что наша интеграция за эти пять лет серьезно продвинулась, и мы находимся на новой стадии углубления нашей интеграции, когда необходимы новые структуры по реализации совместных проектов. Потому что очевидно, что комиссия уже не справляется с основным потокам инициатив, и необходим особый орган, который будет управлять этими проектами", - добавил Т.Саркисян.

В пятницу в Алматы в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета проходит форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0". В его работе принимают участие главы правительств стран ЕАЭС, председатель коллегии ЕЭК, руководители крупных международных IT-компаний и IT-технопарков, представители технологической индустрии, международных организаций, бизнеса, а также международные эксперты в области информационных технологий.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.