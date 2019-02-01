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СНГ 01.02.2019 14:05

Страны ЕАЭС планируют интегрировать технопарки

Меморандум об интеграции технопарков стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписан в пятницу по итогам пленарной сессии на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0: Евразийская инновационная экосистема", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Документ подписали представители фондов "Сколково" (Россия), "Инкубатор предприятий" (Армения), Парка высоких технологий (Киргизия) и фонда Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" (Казахстан), который выступил инициатором данной интеграции.

Главная цель международной интеграции технопарков - сокращение технологического разрыва между странами и продвижение идей четвертой технологической революции, отмечается в пресс-релизе организаторов форума.

"В перспективе международная интеграция может привести к открытому обмену опытом и знаниями, к расширению возможностей каждого участника, к доступному масштабированию проектов технопарков и к сокращению технологического разрыва между странами", - говорится в сообщении.

В пятницу в Алматы в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета проходит форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0". В его работе принимают участие главы правительств стран ЕАЭС, председатель коллегии ЕЭК, руководители крупных международных IT-компаний и IT-технопарков, представители технологической индустрии, международных организаций, бизнеса, а также международные эксперты в области информационных технологий.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ФОРУМ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]