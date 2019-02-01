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Дальнее зарубежье 01.02.2019 13:15

Для смены режима в Венесуэле оппозиции необходимо заручиться поддержкой военных - Гуайдо

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что для отстранения президента Николаса Мадуро от власти важно лишить его поддержки в вооруженных силах.

"Мы должны лишить (Н.Мадуро - ИФ) всей поддержки, которая у него есть в данный момент в вооруженных силах, и предоставить амнистию всем тем военным, кто встанет на сторону конституции", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что такая амнистия может стать стимулом для военных, к примеру, для значимых должностных лиц, порвать с режимом Н.Мадуро

Отвечая на вопрос, поддержит ли Х.Гуайдо возможную военную интервенцию США в Венесуэлу, лидер оппозиции заявил, что на режим Н.Мадуро нужно оказывать максимально возможное давление для того, чтобы избежать нежелательного развития ситуации.

Ранее высшее командование вооруженных сил Венесуэлы неоднократно заявляло о поддержке президента страны Н.Мадуро.

На прошлой неделе Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

Венесуэльские власти, в свою очередь, не считают Х.Гуаидо законным президентом.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]