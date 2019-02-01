Для смены режима в Венесуэле оппозиции необходимо заручиться поддержкой военных - Гуайдо

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что для отстранения президента Николаса Мадуро от власти важно лишить его поддержки в вооруженных силах.
"Мы должны лишить (Н.Мадуро - ИФ) всей поддержки, которая у него есть в данный момент в вооруженных силах, и предоставить амнистию всем тем военным, кто встанет на сторону конституции", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что такая амнистия может стать стимулом для военных, к примеру, для значимых должностных лиц, порвать с режимом Н.Мадуро
Отвечая на вопрос, поддержит ли Х.Гуайдо возможную военную интервенцию США в Венесуэлу, лидер оппозиции заявил, что на режим Н.Мадуро нужно оказывать максимально возможное давление для того, чтобы избежать нежелательного развития ситуации.
Ранее высшее командование вооруженных сил Венесуэлы неоднократно заявляло о поддержке президента страны Н.Мадуро.
На прошлой неделе Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.
Венесуэльские власти, в свою очередь, не считают Х.Гуаидо законным президентом.
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