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Дальнее зарубежье 01.02.2019 13:32

Гуайдо намерен организовать поставки гумпомощи в Венесуэлу через соседние страны

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил в интервью агентству Associated Press о планах учреждения в ближайшее время международной группы, которая займется оказанием стране гуманитарной помощи.

"Мы не просто принимаем помощь от США. В ближайшие дни мы объявим о создании международной коалиции по оказанию гуманитарной помощи Венесуэле", - сказал Х.Гуайдо.

Эти слова прозвучали в ответ на высказывания президента страны Николаса Мадуро, который предупредил о том, что "не стоит ждать от США ничего хорошего".

"Давайте не ждать ничего хорошего от США, они не помогают никому, они забирают богатство мира. Давайте не ждать поставок гуманитарной помощи. Венесуэла - не страна-попрошайка", - заявил ранее Н.Мадуро.

В Вашингтоне на прошлой неделе объявили о намерении выделить Венесуэле гуманитарную помощь - медикаменты и продовольствие - на сумму более $20 млн, которую планируется поставить в страну, как только для этого сложатся благоприятные условия.

Х.Гуайдо в свою очередь отметил, что гуманитарные поставки в Венесуэлу через соседние страны станут своеобразным тестом для венесуэльских военных на лояльность.

"Через несколько недель им (военным) придется выбирать, позволят ли они пропустить столь необходимую стране гуманитарную помощь или встанут на сторону социалистического президента Н.Мадуро", - сказал экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы.

В Венесуэле на прошлой неделе после попытки мятежа против действующего президента Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. США, Канада и ряд других стран, не признавших ранее победу Н.Мадуро на выборах, признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ГУМПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]