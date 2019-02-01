Гуайдо намерен организовать поставки гумпомощи в Венесуэлу через соседние страны

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил в интервью агентству Associated Press о планах учреждения в ближайшее время международной группы, которая займется оказанием стране гуманитарной помощи.
"Мы не просто принимаем помощь от США. В ближайшие дни мы объявим о создании международной коалиции по оказанию гуманитарной помощи Венесуэле", - сказал Х.Гуайдо.
Эти слова прозвучали в ответ на высказывания президента страны Николаса Мадуро, который предупредил о том, что "не стоит ждать от США ничего хорошего".
"Давайте не ждать ничего хорошего от США, они не помогают никому, они забирают богатство мира. Давайте не ждать поставок гуманитарной помощи. Венесуэла - не страна-попрошайка", - заявил ранее Н.Мадуро.
В Вашингтоне на прошлой неделе объявили о намерении выделить Венесуэле гуманитарную помощь - медикаменты и продовольствие - на сумму более $20 млн, которую планируется поставить в страну, как только для этого сложатся благоприятные условия.
Х.Гуайдо в свою очередь отметил, что гуманитарные поставки в Венесуэлу через соседние страны станут своеобразным тестом для венесуэльских военных на лояльность.
"Через несколько недель им (военным) придется выбирать, позволят ли они пропустить столь необходимую стране гуманитарную помощь или встанут на сторону социалистического президента Н.Мадуро", - сказал экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы.
В Венесуэле на прошлой неделе после попытки мятежа против действующего президента Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. США, Канада и ряд других стран, не признавших ранее победу Н.Мадуро на выборах, признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.
В парламенте Азербайджана выступают за ужесточение законодательства в регулировании деятельности политических партий
Спикер парламента Азербайджана надеется на демонтаж памятника армянскому террористу в Грузии
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено более $57 млн
ЦБ готов активно работать для внедрения технологий блокчейн в финансовом секторе Азербайджана
Азербайджан планирует закупить новую партию дорожно-строительной техники из Беларуси
Центр поддержки экспорта в январе 2019г содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $8 млн
Угрозы телефонных террористов в адрес кинотеатров столичных ТЦ оказались ложными
В Индии разбился истребитель Mirage 2000, оба пилота погибли
Пограничники Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана более 16 кг опиума и 6 кг героина
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»