Узбекистан будет выполнять требования МАГАТЭ, Международное агентство поможет в строительстве АЭС

Узбекистан будет придерживаться международных обязательств в соблюдении всех требований МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности, заявил президент Академии наук республики Бехзод Юлдашев в Вене на встрече с гендиректором Международного агентства Юкия Амано.
Как сообщила в пятницу пресс-служба узбекского МИД, в ходе состоявшейся беседы глава МАГАТЭ был подробно проинформирован о работе в Узбекистане по развитию ядерной отрасли, включая науку, медицину и обеспечение ядерной безопасности.
"Учитывая планы по строительству первой в Центральной Азии атомной электростанции, Узбекистан и впредь будет твердо придерживаться международных обязательств в соблюдении всех требований и рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности", - приводятся в сообщении слова Б.Юлдашева.
На встрече президент Академии наук Узбекистана отметил, что для достижения этих целей в стране создано агентство по развитию атомной энергетики ("Узатом"), которое наладило взаимодействие с МАГАТЭ и операторами АЭС в России, США, странах СНГ, Азии и Европы.
Глава МАГАТЭ выразил удовлетворенность эффективностью совместной деятельности по обеспечению и повышению радиационной и ядерной безопасности, а также реализации проектов в рамках технического сотрудничества.
По словам Ю.Амано, строительство в Узбекистане АЭС станет прочной основой для совершенствования системы образования, развития ядерно-инженерных наук, строительной промышленности и энергетики.
Он подтвердил готовность МАГАТЭ оказывать техническое и экспертное содействие Узбекистану в строительстве АЭС.
По информации постоянного представительства Узбекистана при МАГАТЭ, по итогам встречи гендиректору агентства вручено письмо с приглашением посетить страну с официальным визитом в удобное для него время.
Как сообщалось, в декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.
В сентябре 2018 года подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Первый энергоблок АЭС в Республике Узбекистан планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.
Проект строительства АЭС предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению "3+" и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий.
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