Рябков: сохраняется вопрос: уведомят ли США РФ о своём выходе из ДРСМД

Приостановка Вашингтоном выполнения своих обязательств по ДРСМД 2 февраля - это серьезный шаг, который снимет с США какие бы то ни было ограничения, заявил замглавы МИД ФР Сергей Рябков.

"2 февраля США приостановят выполнения обязательств в рамках договора, это серьезный шаг, он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора", - сказал он в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Формального выхода 2 февраля не будет. Вопрос сейчас в том, пойдут ли американцы на следующее действие, то есть на передачу нам уведомления о том, что они выходят", - отметил он.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В 2007 году занимавший тогда пост министра обороны Сергей Иванов охарактеризовал ДРСМД как "реликт холодной войны" Он заявлял, что Россия должна иметь на вооружении ракеты этого класса, поскольку они есть у Индии, Пакистана, Южной Кореи, Китая, Ирана и Израиля. Впоследствии Россия предлагала в СБ ООН расширить этот договор за счет других стран, обладающих таким оружием, но эта инициатива не нашла поддержки.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит это требование.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях. Последние консультации по этой теме состоялись 15 января в Женеве. 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США на этой встрече заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729.

По истечении срока ультиматума 2 февраля США приостановят свое участие в ДРСМД. Российская сторона неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон.

По истечении шестимесячного срока после официального уведомления со стороны Вашингтона о выходе из ДРСМД договор прекратит свое существование.