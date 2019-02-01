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Макроэкономика 01.02.2019 11:46

ЦБ Азербайджана снизил с 1 февраля учетную ставку до 9,25% с 9,75% - глава банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял 1 февраля решение о снижении учетной ставки до 9,25% с 9,75%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

"Стабилизация цен на нефть в последние два месяца, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 9,75% до 9,25%», - сказал Э.Рустамов.

По его словам, нижний порог процентного коридора снижен с 7,75% до 7,25%, верхний - с 11,75% до 11,25%.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Центробанк Азербайджана 4 раза снижал учетную ставку: с 12 февраля она была снижена с 15% до 13%, с 9 апреля - с 13% до 11%, с 14 июня – с 11% до 10%, с 30 октября – с 10% до 9,75%.

А.Мамедов

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Тэги: СТАВКА, УЧЕТНАЯ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]