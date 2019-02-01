ЦБ Азербайджана снизил с 1 февраля учетную ставку до 9,25% с 9,75% - глава банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял 1 февраля решение о снижении учетной ставки до 9,25% с 9,75%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
"Стабилизация цен на нефть в последние два месяца, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 9,75% до 9,25%», - сказал Э.Рустамов.
По его словам, нижний порог процентного коридора снижен с 7,75% до 7,25%, верхний - с 11,75% до 11,25%.
Как сообщалось ранее, в 2018 году Центробанк Азербайджана 4 раза снижал учетную ставку: с 12 февраля она была снижена с 15% до 13%, с 9 апреля - с 13% до 11%, с 14 июня – с 11% до 10%, с 30 октября – с 10% до 9,75%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»