Разработка стратегии ЕС по Центральной Азии завершится к середине мая

Разработка новой стратегии Европейского союза по Центральной Азии завершится к 15 мая, сообщил представитель Европейской службы внешних действий Борис Ярошевич.
Это будет обширный документ, рассчитанный на 10 лет. По словам Б.Ярошевича, целью новой стратегии является "углубление межрегионального взаимодействия, нацеленного на устойчивое развитие и повышение благосостояния народов Центральной Азии".
Заявление Б.Ярошевича приводится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана по итогам очередного 16-го заседание комитета парламентского сотрудничества (КПС) "Республика Казахстан - Европейский Союз", состоявшегося в Брюсселе.
Ранее, заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко заявлял, что новую стратегию ЕС по Центральной Азии намерены принять к лету 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»