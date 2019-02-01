Разработка стратегии ЕС по Центральной Азии завершится к середине мая

Разработка новой стратегии Европейского союза по Центральной Азии завершится к 15 мая, сообщил представитель Европейской службы внешних действий Борис Ярошевич.

Это будет обширный документ, рассчитанный на 10 лет. По словам Б.Ярошевича, целью новой стратегии является "углубление межрегионального взаимодействия, нацеленного на устойчивое развитие и повышение благосостояния народов Центральной Азии".

Заявление Б.Ярошевича приводится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана по итогам очередного 16-го заседание комитета парламентского сотрудничества (КПС) "Республика Казахстан - Европейский Союз", состоявшегося в Брюсселе.

Ранее, заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко заявлял, что новую стратегию ЕС по Центральной Азии намерены принять к лету 2019 года.