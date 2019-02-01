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СНГ 01.02.2019 14:17

Разработка стратегии ЕС по Центральной Азии завершится к середине мая

Разработка новой стратегии Европейского союза по Центральной Азии завершится к 15 мая, сообщил представитель Европейской службы внешних действий Борис Ярошевич.

Это будет обширный документ, рассчитанный на 10 лет. По словам Б.Ярошевича, целью новой стратегии является "углубление межрегионального взаимодействия, нацеленного на устойчивое развитие и повышение благосостояния народов Центральной Азии".

Заявление Б.Ярошевича приводится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана по итогам очередного 16-го заседание комитета парламентского сотрудничества (КПС) "Республика Казахстан - Европейский Союз", состоявшегося в Брюсселе.

Ранее, заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко заявлял, что новую стратегию ЕС по Центральной Азии намерены принять к лету 2019 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕС, ЦЕНТРАЗИЯ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]