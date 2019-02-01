Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Финансы 01.02.2019 11:55

Дисбаланс на валютном рынке Азербайджана в 2018г превысил $100 млн – глава Центробанка

Дисбаланс на валютном рынке Азербайджана в 2018 году составил несколько более $100 млн, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

«Программа валютного рынка на 2018 год оценивалась в размере около $6,5 млрд. При этом в реальности на валютных аукционах не было реализовано немногим более $100 млн. Это и есть дисбаланс на рынке», - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАЛЮТА, РЫНОК, ДИСБАЛАНС


Похожие новости


Действия госорганов Азербайджана по увеличению предложения валютной ликвидности для банков малоэффективны - Sberbank Investment Research Внутренний валютный рынок Азербайджана в 2014г сократился на 5% Внутренний валютный рынок Азербайджана в 2013г увеличился на 7% Внутренний валютный рынок Азербайджана в 2012г увеличился на 30%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]