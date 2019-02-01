Дисбаланс на валютном рынке Азербайджана в 2018г превысил $100 млн – глава Центробанка

Дисбаланс на валютном рынке Азербайджана в 2018 году составил несколько более $100 млн, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.
«Программа валютного рынка на 2018 год оценивалась в размере около $6,5 млрд. При этом в реальности на валютных аукционах не было реализовано немногим более $100 млн. Это и есть дисбаланс на рынке», - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»