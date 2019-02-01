Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Белоруссия с 1 февраля 2019 года повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики.

"На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%", - сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на постановление ведомства.

Согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 330,53 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - 141,97 рубля.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 40,36 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 154,94 рубля, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 70,44 рубля.

Кроме того, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ" составят 0,58 белорусского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 8,07 бел. рубля, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,5 бел. рубля, по маршруту Речица - Броды - 1,18 бел. рубля.

Министерство отмечает, что "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями" с РФ, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.

"В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год - 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", - напоминает пресс-служба.

Официальный курс на 1 февраля - 2,1499 бел. рубля/$1.