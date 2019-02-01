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Дальнее зарубежье 01.02.2019 12:04

Рекордно жаркая погода спровоцировала пожары на юге Австралии

Январь в Австралии оказался рекордно жарким, что спровоцировало природные пожары в засушливых районах на юге страны, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Австралийское метеорологическое бюро подтвердило, что в январе средняя температура превысила 30 °C. В то же время в Северном полушарии Земли зафиксированы рекордно низкие температуры.

AP напоминает, что 2018 год также был крайне жарким в Австралии: более высокие температуры были зафиксированы лишь в 2005 и 2013 годах.

В штате Виктория страдающие от жары летучие мыши тысячами падают мертвыми с деревьев, а в штате Новый Южный Уэльс в январе плавились асфальтовые дороги.

В свою очередь в администрации Нового Южного Уэльса заявили, что без дождей качество воды в основных речных системах не улучшится: ранее в январе из-за высокой температуры в австралийских водоемах погибли сотни тысяч рыб.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЖАРА, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]