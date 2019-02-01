Рекордно жаркая погода спровоцировала пожары на юге Австралии

Январь в Австралии оказался рекордно жарким, что спровоцировало природные пожары в засушливых районах на юге страны, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).
Австралийское метеорологическое бюро подтвердило, что в январе средняя температура превысила 30 °C. В то же время в Северном полушарии Земли зафиксированы рекордно низкие температуры.
AP напоминает, что 2018 год также был крайне жарким в Австралии: более высокие температуры были зафиксированы лишь в 2005 и 2013 годах.
В штате Виктория страдающие от жары летучие мыши тысячами падают мертвыми с деревьев, а в штате Новый Южный Уэльс в январе плавились асфальтовые дороги.
В свою очередь в администрации Нового Южного Уэльса заявили, что без дождей качество воды в основных речных системах не улучшится: ранее в январе из-за высокой температуры в австралийских водоемах погибли сотни тысяч рыб.
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