Рекордно жаркая погода спровоцировала пожары на юге Австралии

Январь в Австралии оказался рекордно жарким, что спровоцировало природные пожары в засушливых районах на юге страны, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Австралийское метеорологическое бюро подтвердило, что в январе средняя температура превысила 30 °C. В то же время в Северном полушарии Земли зафиксированы рекордно низкие температуры.

AP напоминает, что 2018 год также был крайне жарким в Австралии: более высокие температуры были зафиксированы лишь в 2005 и 2013 годах.

В штате Виктория страдающие от жары летучие мыши тысячами падают мертвыми с деревьев, а в штате Новый Южный Уэльс в январе плавились асфальтовые дороги.

В свою очередь в администрации Нового Южного Уэльса заявили, что без дождей качество воды в основных речных системах не улучшится: ранее в январе из-за высокой температуры в австралийских водоемах погибли сотни тысяч рыб.