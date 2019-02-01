Россиянин, которому отказано во въезде в Казахстан, задержан при нелегальном пересечении границы

В Костанайской области Казахстана на участке погранзаставы "Убаган" задержан гражданин РФ, нелегально пересекший госграницу, сообщила в пятницу Погранслужба Комитета нацбезопасности республики.

На появление нарушителя минувшей ночью среагировал датчик сигнализационного комплекса "Радио барьер", через некоторое время "тревожная группа" задержала 30-летнего россиянина, отмечается в сообщении.

"Следует отметить, что за два дня до этого в подразделении пограничного контроля "Акбалшык авто" данный гражданин РФ не был пропущен через границу по причине нахождения в списках лиц, которым закрыт въезд в Казахстан", - говорится в сообщении.

О задержании были поставлены в известность правоохранительные органы и оперативные дежурные по Курганскому и Тюменскому пограничным участкам ФСБ РФ.