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СНГ 01.02.2019 14:27

Россиянин, которому отказано во въезде в Казахстан, задержан при нелегальном пересечении границы

В Костанайской области Казахстана на участке погранзаставы "Убаган" задержан гражданин РФ, нелегально пересекший госграницу, сообщила в пятницу Погранслужба Комитета нацбезопасности республики.

На появление нарушителя минувшей ночью среагировал датчик сигнализационного комплекса "Радио барьер", через некоторое время "тревожная группа" задержала 30-летнего россиянина, отмечается в сообщении.

"Следует отметить, что за два дня до этого в подразделении пограничного контроля "Акбалшык авто" данный гражданин РФ не был пропущен через границу по причине нахождения в списках лиц, которым закрыт въезд в Казахстан", - говорится в сообщении.

О задержании были поставлены в известность правоохранительные органы и оперативные дежурные по Курганскому и Тюменскому пограничным участкам ФСБ РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРАНИЦА, РОССИЯНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]