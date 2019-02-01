Контролируемая Венесуэлой Citgo рассматривает банкротство как вариант защиты операций - WSJ

Американская нефтеперерабатывающая компания Citgo Petroleum Corp., контролируемая правительством Венесуэлы через госкорпорацию Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), рассматривает различные варианты защиты своих операций от венесуэльского политического кризиса, включая банкротство, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, банкротство отнюдь не является единственным и неизбежным сценарием. Власти США хотят сохранить работоспособность НПЗ компании на побережье Мексиканского залива и не допустить передачи ее активов кредиторам или расхищения сторонниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Одним из ее кредиторов является "Роснефть": с ноября 2016 года почти 50% акций Citgo находятся в залоге у российской компании в обеспечение выданного PDVSA кредита на $1,5 млрд.

Citgo напрямую поддерживает более 3 тыс. рабочих мест в США и поставляет топливо на тысячи АЗС под собственным брендом. Американская компания стала заложником геополитической борьбы после того, как на этой неделе США ввели санкции против PDVSA, чтобы лишить режим Н.Мадуро доступа к валютной выручке.

В значительной степени решение политического кризиса в Венесуэле будет зависеть от того, кто контролирует государственные активы.

По данным WSJ, Citgo наняла юридические фирмы Wilkie Farr & Gallagher LLP и Boies Schiller Flexner LLP, чтобы изучить все доступные варианты.

В пресс-службе Citgo журналистам издания заявили, что компания остается "рентабельной, состоятельной, а планы на случай чрезвычайных ситуаций позволяют успешно справиться с недавними событиями". У Citgo "нет намерения начинать процедуру банкротства", утверждает представитель компании.

Санкции США в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и ее активов нацелены на то, чтобы лишить правительство президента Николаса Мадуро доходов от нефтяного экспорта, при этом санкции будут сняты в случае демократической смены руководства страны, сообщил в ночь на пятницу американский Минфин.

"Путь к ослаблению санкций в отношении PDVSA и ее дочерних структур лежит через передачу контроля над компанией временному президенту (Венесуэлы - ИФ) Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству", - говорится в комментарии управления Минфина США по контролю за иностранными активами.

Х.Гуайдо намеревается полностью сменить советы директоров PDVSA и Citgo, что существенно усложнит вопросы установления контроля и, потенциально, приведет к кризису внутреннего управления в обеих компаниях, пишет WSJ.

Citgo Petroleum Corporation (Citgo, штаб-квартира в Хьюстоне) имеет мощности по переработке 749 тыс. баррелей нефти в сутки, эксплуатирует 48 терминалов, 3 собственных трубопровода и 6 магистралей в совместном владении.