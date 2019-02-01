Практику полного страхования банковских вкладов населения в Азербайджане надо продлить– глава Центробанка

Центральный банк Азербайджана считает целесообразным продление политики полного страхования банковских вкладов населения, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"К сожалению, данное решение принимается не Центральным банком и не мной, но я считаю целесообразным продление полного страхования банковских вкладов населения" - сказал Э.Рустамов.

С 1 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15% годовых и в инвалюте выше 3% годовых не подпадают под страхование.

По условиям, срок действия полного страхования банковских вкладов населения составляет 3 года и истекает 1 марта 2019 года

А.Мамедов