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Финансы 01.02.2019 12:19

Практику полного страхования банковских вкладов населения в Азербайджане надо продлить– глава Центробанка

Центральный банк Азербайджана считает целесообразным продление политики полного страхования банковских вкладов населения, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"К сожалению, данное решение принимается не Центральным банком и не мной, но я считаю целесообразным продление полного страхования банковских вкладов населения" - сказал Э.Рустамов.

С 1 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15% годовых и в инвалюте выше 3% годовых не подпадают под страхование.

По условиям, срок действия полного страхования банковских вкладов населения составляет 3 года и истекает 1 марта 2019 года

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ, СТРАХОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]