Практику полного страхования банковских вкладов населения в Азербайджане надо продлить– глава Центробанка

Центральный банк Азербайджана считает целесообразным продление политики полного страхования банковских вкладов населения, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель ЦБА Эльман Рустамов.
"К сожалению, данное решение принимается не Центральным банком и не мной, но я считаю целесообразным продление полного страхования банковских вкладов населения" - сказал Э.Рустамов.
С 1 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15% годовых и в инвалюте выше 3% годовых не подпадают под страхование.
По условиям, срок действия полного страхования банковских вкладов населения составляет 3 года и истекает 1 марта 2019 года
А.Мамедов
В парламенте Азербайджана выступают за ужесточение законодательства в регулировании деятельности политических партий
Спикер парламента Азербайджана надеется на демонтаж памятника армянскому террористу в Грузии
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено более $57 млн
Угрозы телефонных террористов в адрес кинотеатров столичных ТЦ оказались ложными
В Индии разбился истребитель Mirage 2000, оба пилота погибли
Пограничники Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана более 16 кг опиума и 6 кг героина
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
В Берлине отвергают заявления о дискредитации российских СМИ в Германии
Google заплатил полмиллиона рублей штрафа - Роскомнадзор
Путин соберет совещание СБ РФ и продолжит работу с его участниками персонально - Песков
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»