Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2019г прогнозируется в 10% ВВП – глава Центробанка

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2019 году прогнозируется на уровне 10% ВВП, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

«ЦБА ожидает в 2019 году профицита счета текущих операций платежного баланса страны на уровне 10% ВВП. Это наш базовый прогноз на основе цены на нефть в размере $60 за баррель», - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По итогам января-сентября 2018 года профицит счета текущих операций платежного баланса составил $5,1 млрд или 15% ВВП.

«Точных данных за 2018 год пока нет, но мы ожидаем профицита счета текущих операций благодаря позитивной тенденции в течение года на нефтяных рынках», - подчеркнул Э.Рустамов.

Глава ЦБ подчеркнул, что такая позитивная динамика позволила увеличить в 2018 году активы Госнефтефонда Азербайджана на $3 млрд.

Номинальный объем ВВП Азербайджана на 2019 год прогнозируется на уровне 81,9 млрд манатов ($48,2 млрд по текущему курсу).

А.Мамедов