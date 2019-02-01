Гибель людей на перевале Дятлова в 1959 году вызвали природные явления - Генпрокуратура РФ

Наиболее вероятной версией загадочной гибели группы туристов зимой 1959 года на Урале - на так называемом перевале Дятлова - являются природные условия, криминал исключен, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"В настоящее время перешли к ключевой стадии - установлению реальной причины смерти туристов. И мы из 75 версий намерены проверить как наиболее вероятные, три, и все они так или иначе связаны с природными явлениями", - сказал А.Куренной на видеоканале "Эфир".
"Криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя б косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии", - подчеркнул он.
По его словам, "это могла быть лавина, так называемая снежная доска, или ураган". "Ветра, кстати, очень серьезная сила в той местности, и местные жители об этом знают, представители коренных народов", - отметил представитель надзорного ведомства.
Он сообщил, что в марте планируется вылет на место трагедии группы прокуроров, которые намерены установить точное месторасположение палатки, уклон горы, глубину снега и прочие детали. Часть экспертиз будет проведена непосредственно на месте.
"И, наконец, еще одна экспертиза, финальная, будет назначена после этого выезда, специальная медицинская экспертиза, которая должна будет окончательно установить причины телесных повреждений на телах погибших", - сказал А.Куренной.
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. Изначально в группе было десять человек, но примерно в середине пути, из-за боли в ноге, ее покинул Юрий Юдин, ставший единственным выжившим. Группа Дятлова состояла из двух девушек, шестерых молодых людей и одного мужчины-фронтовика - его звали Семен Золотарев, но он просил называть себя Александром.
И.Дятлов был пятикурсником радиотехнического факультета Свердловского УПИ. Остальные, кроме С.Золотарева, были также студентами или выпускниками этого вуза. Опыт зимних походов был только у Дятлова. Запланированный поход относилась к высшей категории сложности - предстоял 300-километровый лыжный поход и восхождение на две вершины - Отортен и Ойка-Чакур.
Гора Отортен, кстати, была конечной точкой. В переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится как "не ходи туда".
Поиски туристов начались только 16 февраля. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. После были обнаружены тела двух студентов, раздетых до белья. Чуть выше по перевалу было найдено тело И.Дятлова - без обуви и верхней одежды. Следующим спасатели откопали тело Зинаиды Колмогоровой, оно было присыпано слоем снега.. И И.Дятлов и З.Колмогорова тоже замерзли. Как и найденный позже Рустем Слободин - в теплой одежде. Когда сошел снег, в ручье были найдены тела Александра Золотарева, Николая Тибо-Бриньоля, Александра Колеватова и Людмилы Дубининой. А.Колеватов замерз, но остальные получили серьезные травмы, от которых и умерли.
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