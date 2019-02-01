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СНГ 01.02.2019 12:44

Выход США из ДРСМД неизбежен - Рябков

Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является неотвратимой перспективой, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

"Вопрос сейчас в том, пойдут ли американцы на следующие действия, на передачу уведомления, что они все-таки выходят (из ДРСМД). Я думаю, что это неотвратимая перспектива, и здесь не будет никаких отклонений от того, о чем заявлял в свое время президент Трамп, его помощник по национальной безопасности Джон Болтон, когда он был в Москве", - сказал С.Рябков.

"Эта игра отыграна, американцы, конечно, договор в итоге отбросят", - подчеркнул С.Рябков.

По его словам, 2 февраля США приостановят выполнение обязательств в рамках договора.

"Это серьезный шаг. Он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора. Но формального выхода 2 февраля не будет", - пояснил С.Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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