Выход США из ДРСМД неизбежен - Рябков

Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является неотвратимой перспективой, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

"Вопрос сейчас в том, пойдут ли американцы на следующие действия, на передачу уведомления, что они все-таки выходят (из ДРСМД). Я думаю, что это неотвратимая перспектива, и здесь не будет никаких отклонений от того, о чем заявлял в свое время президент Трамп, его помощник по национальной безопасности Джон Болтон, когда он был в Москве", - сказал С.Рябков.

"Эта игра отыграна, американцы, конечно, договор в итоге отбросят", - подчеркнул С.Рябков.

По его словам, 2 февраля США приостановят выполнение обязательств в рамках договора.

"Это серьезный шаг. Он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора. Но формального выхода 2 февраля не будет", - пояснил С.Рябков.