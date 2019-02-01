США в качестве доказательства нарушения РФ ДРСМД представили снимок из интернета - Рябков

США до сих пор не представили РФ никаких доказательств нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пусков ракет (9М729) на дальность, запрещенную ДРСМД, мы не осуществляли. Американцы передали нам две даты, в которые якобы такие пуски были", - сказал С.Рябков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"Они передали нам спутниковый снимок, который можно скачать из интернета, и даже дали ресурс, по ссылке на который можно эту фотографию получить", - пояснил С.Рябков.
"Представлены также фотографии некоторых объектов на полигоне "Капустин Яр", откуда якобы осуществлялись пуски этой ракеты", - добавил он.
"Однако какие-то объекты, снятые из космоса, и две даты, в которые якобы осуществлялись пуски, - это не то же самое, что свидетельство дальности, на которую запускалась ракета", - указал С.Рябков.
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