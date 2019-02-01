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СНГ 01.02.2019 12:46

США в качестве доказательства нарушения РФ ДРСМД представили снимок из интернета - Рябков

США до сих пор не представили РФ никаких доказательств нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пусков ракет (9М729) на дальность, запрещенную ДРСМД, мы не осуществляли. Американцы передали нам две даты, в которые якобы такие пуски были", - сказал С.Рябков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Они передали нам спутниковый снимок, который можно скачать из интернета, и даже дали ресурс, по ссылке на который можно эту фотографию получить", - пояснил С.Рябков.

"Представлены также фотографии некоторых объектов на полигоне "Капустин Яр", откуда якобы осуществлялись пуски этой ракеты", - добавил он.

"Однако какие-то объекты, снятые из космоса, и две даты, в которые якобы осуществлялись пуски, - это не то же самое, что свидетельство дальности, на которую запускалась ракета", - указал С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]