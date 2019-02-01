Туман мешает Додону вернуться в Молдавию из Москвы

Президент Молдавии Игорь Додон не может вернуться из Москвы на родину, так как аэропорт Кишинева не принимает самолеты из-за нелетной погоды, сообщили "Интерфакса" в пресс-службе президента.

Согласно информации пресс-службы, И.Додон планировал провести пресс-конференцию в аэропорту Кишинева в пятницу в полдень, чтобы подвести итоги трехдневного рабочего визита в Москву, однако мероприятие отменили из-за того, что кишиневский аэропорт не принимает самолеты в связи с метеоусловиями.

В пресс-службе аэропорта "Интерфакса" подтвердили, что из-за сильного тумана уже третий день самолеты не могут приземлиться в аэропорту Кишинева.

Так, в четверг в Кишинев прилетел только самолет из Милана.

В пятницу утром в столицу Молдавии были доставлены пассажиры из Москвы, Тель-Авива и Барселоны. Рейсы из этих городов в Кишинев накануне были перенаправлены соответственно в Бухарест, Киев и Клуж-Напоку (Румыния).

"Кроме того, в Кишиневе приземлился в пятницу самолет из Бухареста, который уже вылетел в обратном направлении. Также вылетел самолет молдавской авиакомпании "Fly One" в Москву. Пока идет регистрация на рейсы во Франкфурт-на-Майне, Женеву и Рим. Отменены несколько рейсов на Москву и Стамбул, а также рейсы в Вену, Тель-Авив, Краснодар, Санкт-Петербург и другие направления. Много рейсов задержаны, взлет и посадка осуществляется в зависимости от погодных условий", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный туман рассеется в течение пятницы. Метеорологи прогнозируют дальнейшее потепление и дожди.