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СНГ 01.02.2019 12:48

Туман мешает Додону вернуться в Молдавию из Москвы

Президент Молдавии Игорь Додон не может вернуться из Москвы на родину, так как аэропорт Кишинева не принимает самолеты из-за нелетной погоды, сообщили "Интерфакса" в пресс-службе президента.

Согласно информации пресс-службы, И.Додон планировал провести пресс-конференцию в аэропорту Кишинева в пятницу в полдень, чтобы подвести итоги трехдневного рабочего визита в Москву, однако мероприятие отменили из-за того, что кишиневский аэропорт не принимает самолеты в связи с метеоусловиями.

В пресс-службе аэропорта "Интерфакса" подтвердили, что из-за сильного тумана уже третий день самолеты не могут приземлиться в аэропорту Кишинева.

Так, в четверг в Кишинев прилетел только самолет из Милана.

В пятницу утром в столицу Молдавии были доставлены пассажиры из Москвы, Тель-Авива и Барселоны. Рейсы из этих городов в Кишинев накануне были перенаправлены соответственно в Бухарест, Киев и Клуж-Напоку (Румыния).

"Кроме того, в Кишиневе приземлился в пятницу самолет из Бухареста, который уже вылетел в обратном направлении. Также вылетел самолет молдавской авиакомпании "Fly One" в Москву. Пока идет регистрация на рейсы во Франкфурт-на-Майне, Женеву и Рим. Отменены несколько рейсов на Москву и Стамбул, а также рейсы в Вену, Тель-Авив, Краснодар, Санкт-Петербург и другие направления. Много рейсов задержаны, взлет и посадка осуществляется в зависимости от погодных условий", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный туман рассеется в течение пятницы. Метеорологи прогнозируют дальнейшее потепление и дожди.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]