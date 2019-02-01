Спикер парламента Азербайджана надеется на демонтаж памятника армянскому террористу в Грузии

Спикер Милли меджлиса (парламент) Огтай Асадов надеется, что в Грузии с пониманием отнесутся к претензиям Азербайджана к вопросу установки в поселке Бугашен города Ахалкалаки бюста Михаилу Авагяну - участнику военной оккупации территорий Азербайджан и убийств азербайджанцев в Нагорном Карабахе.

«Думаю, что грузинское государство уделит серьезное внимание этому факту и вопрос будет решен положительно», - заявил О.Асадов в пятницу на первом пленарном заседании парламента.

Спикер подчеркнул, что азербайджанский МИД ранее отреагировал на этот провокационный шаг армянской стороны.

«Установившие памятнику Авагяну армяне пытаются вбить клин в дружбу между азербайджанским и грузинским народами», - сказал депутат Афлатун Амашев.

Позицию своих коллег поддержали парламентарии Фазиль Мустафа, Вахид Ахмедов и другие.

Как сообщалось, посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана, где ему было выражено требование о принятии неотложных мер по устранению факта установления бюста М.Авагяну в поселке Бугашен города Ахалкалаки, не отвечающего духу двусторонних стратегических азербайджано-грузинских отношений.

Посол Азербайджана в Тбилиси Дурсун Гасанов передал протест азербайджанской стороны по данному вопросу в грузинйский МИД.

Р.Бабаев