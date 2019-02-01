Основная выручка Азербайджана в 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и хурму

Азербайджан в 2018 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 689 млн, что на 10% превышает показатель 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, за прошлый год в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты - $177,4 млн (рост на 17% по сравнению с 2017г), золото - $118 млн (спад на 5,9%), хурму – $114,5 млн (рост на 25,9%), очищенные орехи - $93,5 млн (спад на18,3%), хлопок сырец – $79,5 млн (в 2,44 раза), полиэтилен - $68,6 млн (спад на 1,3%), электроэнергию – $65,6 млн (рост на 28,6%), необработанный алюминий - $48,6 (рост в 2,1 раза).
В целом, в 2108 году Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $560 млн или 33,1% от общего объема ненефтяного экспорта.
За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $619,2 млн (рост на 12%), Турция - $344,9 млн (рост на 18%), Швейцария - $135,4 млн (спад на 5,64%), Грузия - $124,5 млн (спад на 9,6%) и Казахстан - $44,6 млн (рост на 36%). Таким образом, 36,6% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.
В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»