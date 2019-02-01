США могут развернуть 48 крылатых ракет в Европе, в зону действия которых попадут центральные районы России - Рябков

США могут в общей сложности развернуть 48 крылатых американских ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Россия не может игнорировать эту угрозу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Когда в Польше "Иджис Эшор" будут развернуты, к ним еще 24 (крылатых ракет) добавятся, 48 штук суммарно с дальностью 2,5 тыс. километров", - сказал С.Рябков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вы циркулем прочертите на карте радиус, вы увидите, какие районы европейской части Российской Федерации попадают в зону покрытия этих ракет. Мы не можем игнорировать такую угрозу", - подчеркнул замминистра.

"Мы не можем принимать на веру то, что говорят американцы, что сейчас у них нет намерения подобного рода средства развертывать в комплексах "Иджис Эшор", - сказал С.Рябков.