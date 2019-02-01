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Дальнее зарубежье 01.02.2019 13:02

США могут развернуть 48 крылатых ракет в Европе, в зону действия которых попадут центральные районы России - Рябков

США могут в общей сложности развернуть 48 крылатых американских ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Россия не может игнорировать эту угрозу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Когда в Польше "Иджис Эшор" будут развернуты, к ним еще 24 (крылатых ракет) добавятся, 48 штук суммарно с дальностью 2,5 тыс. километров", - сказал С.Рябков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вы циркулем прочертите на карте радиус, вы увидите, какие районы европейской части Российской Федерации попадают в зону покрытия этих ракет. Мы не можем игнорировать такую угрозу", - подчеркнул замминистра.

"Мы не можем принимать на веру то, что говорят американцы, что сейчас у них нет намерения подобного рода средства развертывать в комплексах "Иджис Эшор", - сказал С.Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, США, РАКЕТЫ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]