США могут развернуть 48 крылатых ракет в Европе, в зону действия которых попадут центральные районы России - Рябков

США могут в общей сложности развернуть 48 крылатых американских ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Россия не может игнорировать эту угрозу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Когда в Польше "Иджис Эшор" будут развернуты, к ним еще 24 (крылатых ракет) добавятся, 48 штук суммарно с дальностью 2,5 тыс. километров", - сказал С.Рябков в интервью телеканалу "Россия 24".
"Вы циркулем прочертите на карте радиус, вы увидите, какие районы европейской части Российской Федерации попадают в зону покрытия этих ракет. Мы не можем игнорировать такую угрозу", - подчеркнул замминистра.
"Мы не можем принимать на веру то, что говорят американцы, что сейчас у них нет намерения подобного рода средства развертывать в комплексах "Иджис Эшор", - сказал С.Рябков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»