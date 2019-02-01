Президент Алиев наградил медалью «За храбрость» братьев Шириновых, вызволивших в Украине семью из горящего автомобиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении медалью «За храбрость» братьев Сабира и Умида Шириновых, сообщает сайт главы государства.

Братья Шириновы, проживающие в городе Николаев (Украина), 19 января 2019 года спасли из горящего автомобиля семью из трех человек, в том числе двухгодовалого ребенка.

ДТП произошло на объездной дороге под Николаевом. У грузовика MAN, перевозившего подсолнечник, оторвался прицеп. Неуправляемый прицеп снес с дороги ехавший во встречном направлении кроссовер Kia Sorento, который слетел в кювет и загорелся. Братья Шириновы вызволили из горящего транспортного средства водителя и двоих пассажиров, которые самостоятельно выбраться из автомобиля не могли.

Ф.Исазаде