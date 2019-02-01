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СНГ 01.02.2019 13:12

США хотят втянуть Россию в гонку вооружений и измотать ее экономически - Рябков

США взяли курс на экономические изматывание России через втягивание ее в новую гонку вооружений, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений, - сказал С.Рябков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки. И наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными. Это не дешево, но это не разорительно. И мы это уже доказываем на практике", - подчеркнул замминистра.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ГОНКА, ЦЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]