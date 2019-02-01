США хотят втянуть Россию в гонку вооружений и измотать ее экономически - Рябков

США взяли курс на экономические изматывание России через втягивание ее в новую гонку вооружений, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений, - сказал С.Рябков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки. И наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными. Это не дешево, но это не разорительно. И мы это уже доказываем на практике", - подчеркнул замминистра.