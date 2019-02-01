Иностранные туристы в Азербайджане в 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,3 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в 2018 году, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 278,4 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с 2017 годом, объем проведенных операций увеличился на 25%.
В декабре 2018 года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 82,9 млн манатов, что на 5,7% больше показателя декабря 2017 года.
Как сообщалось, Азербайджан в 2018 году посетили около 2,85 млн туристов. Удельный вес туристов из РФ составил 30,9%, из Грузии – 21,4%, Турции – 10,2%, Ирана – 8,5%, ОАЭ – 3,3%.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»