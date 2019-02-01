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Бизнес и законодательство 01.02.2019 13:34

Азербайджан временно запретил импорт живой птицы и животных из ряда регионов России

Азербайджан ввел временный запрет на импорт животных и продукции животного происхождения из ряда регионов России, говорится в сообщении азербайджанского Агентства пищевой безопасности (АПБ).

«Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение болезни Ньюкасла в Краснодарском крае и ящура - в Хабаровском крае России. В этой связи принято решение о временном ограничении импорта живой птицы и продукции птицеводства из Краснодарского края, а также животных и продукции животного происхождения из Хабаровского края», - отмечается в сообщении.

По данным АПБ, такое решение принято в целях защиты от распространения инфекционных заболеваний животных с других стран на территорию Азербайджана.

По данным Агентства, для усиления контроля, АПБ направило также обращение в Государственный таможенный комитет для дезинфекции при прохождении таможенного контроля автотранспортных средств, прибывающих в Азербайджан непосредственно из Краснодарского и Хабаровского краев или транзитом через эти регионы.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ИМПОРТ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]