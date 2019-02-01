Азербайджан временно запретил импорт живой птицы и животных из ряда регионов России

Азербайджан ввел временный запрет на импорт животных и продукции животного происхождения из ряда регионов России, говорится в сообщении азербайджанского Агентства пищевой безопасности (АПБ).
«Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение болезни Ньюкасла в Краснодарском крае и ящура - в Хабаровском крае России. В этой связи принято решение о временном ограничении импорта живой птицы и продукции птицеводства из Краснодарского края, а также животных и продукции животного происхождения из Хабаровского края», - отмечается в сообщении.
По данным АПБ, такое решение принято в целях защиты от распространения инфекционных заболеваний животных с других стран на территорию Азербайджана.
По данным Агентства, для усиления контроля, АПБ направило также обращение в Государственный таможенный комитет для дезинфекции при прохождении таможенного контроля автотранспортных средств, прибывающих в Азербайджан непосредственно из Краснодарского и Хабаровского краев или транзитом через эти регионы.
Н.Аббасова
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