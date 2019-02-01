В парламенте Азербайджана выступают за ужесточение законодательства в регулировании деятельности политических партий

Председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сиявуш Новрузов считает необходимым принятие в новой редакции закона «О политических партиях».

«В закон «О политических партиях» необходимо внести поправки. А еще лучше, разработать и принять новый закон», - заявил С.Новрузов в пятницу на первом пленарном заседании парламента.

По его словам, некоторые оппозиционные политические партии не представляют в Центризбирком финансовую отчетность о своей деятельности. «Или же информируют ЦИК об отсутствии финансовых возможностей. Но если так, то откуда деньги на оплату офисов, работников, телохранителей? То есть их деятельность финансируется из неизвестных источников», - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что оппозиция проводит акции и прибегает к провокационным действиям «на деньги своих тайных источников финансирования». «Они выполняют задания своих спонсоров. У них отсутствуют понятия «народ», «государство», их интересуют только деньги, ради которых они выполняют задания своих хозяев. Поэтому считаю необходимым предотвращать такое положение законодательным путем», - отметил С.Новрузов.

Р.Бабаев