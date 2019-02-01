В парламенте Азербайджана выступают за ужесточение законодательства в регулировании деятельности политических партий

Председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сиявуш Новрузов считает необходимым принятие в новой редакции закона «О политических партиях».
«В закон «О политических партиях» необходимо внести поправки. А еще лучше, разработать и принять новый закон», - заявил С.Новрузов в пятницу на первом пленарном заседании парламента.
По его словам, некоторые оппозиционные политические партии не представляют в Центризбирком финансовую отчетность о своей деятельности. «Или же информируют ЦИК об отсутствии финансовых возможностей. Но если так, то откуда деньги на оплату офисов, работников, телохранителей? То есть их деятельность финансируется из неизвестных источников», - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что оппозиция проводит акции и прибегает к провокационным действиям «на деньги своих тайных источников финансирования». «Они выполняют задания своих спонсоров. У них отсутствуют понятия «народ», «государство», их интересуют только деньги, ради которых они выполняют задания своих хозяев. Поэтому считаю необходимым предотвращать такое положение законодательным путем», - отметил С.Новрузов.
Р.Бабаев
ЦБ готов активно работать для внедрения технологий блокчейн в финансовом секторе Азербайджана
Азербайджан планирует закупить новую партию дорожно-строительной техники из Беларуси
Центр поддержки экспорта в январе 2019г содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $8 млн
Угрозы телефонных террористов в адрес кинотеатров столичных ТЦ оказались ложными
В Индии разбился истребитель Mirage 2000, оба пилота погибли
Пограничники Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана более 16 кг опиума и 6 кг героина
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
В Берлине отвергают заявления о дискредитации российских СМИ в Германии
Google заплатил полмиллиона рублей штрафа - Роскомнадзор
Путин соберет совещание СБ РФ и продолжит работу с его участниками персонально - Песков
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»