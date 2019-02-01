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Внутренняя политика 01.02.2019 13:41

В парламенте Азербайджана выступают за ужесточение законодательства в регулировании деятельности политических партий

Председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сиявуш Новрузов считает необходимым принятие в новой редакции закона «О политических партиях».

«В закон «О политических партиях» необходимо внести поправки. А еще лучше, разработать и принять новый закон», - заявил С.Новрузов в пятницу на первом пленарном заседании парламента.

По его словам, некоторые оппозиционные политические партии не представляют в Центризбирком финансовую отчетность о своей деятельности. «Или же информируют ЦИК об отсутствии финансовых возможностей. Но если так, то откуда деньги на оплату офисов, работников, телохранителей? То есть их деятельность финансируется из неизвестных источников», - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что оппозиция проводит акции и прибегает к провокационным действиям «на деньги своих тайных источников финансирования». «Они выполняют задания своих спонсоров. У них отсутствуют понятия «народ», «государство», их интересуют только деньги, ради которых они выполняют задания своих хозяев. Поэтому считаю необходимым предотвращать такое положение законодательным путем», - отметил С.Новрузов.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРТИИ, ОППОЗИЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]