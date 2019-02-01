Защита прав верующих на Украине зависит от Киева, заявляют в Кремле

Защита прав верующих на Украине зависит от властей этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, будет ли осуществляться защита прав верующих на Украине так, "как это делается на Донбассе и в Крыму".
"Это зависит от Украины, как и где будет осуществляться", - добавил он.
Д.Песков отметил, что на Донбассе речь идет о гражданской войне.
"В Крыму все нормально с вероисповеданием, как и собственно во всей России. Россия - это многонациональное и многоконфессиональное государство", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Накануне, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Поместного собора Русской Православной церкви и патриаршей интронизации, В.Путин заявил, что Россия будет делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания.
Он отметил, что Россия будет защищать права верующих не только на Украине.
"Не только на Украине, где бы то ни было, потому что свобода на вероисповедание является частью прав человека", - сказал Д.Песков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»