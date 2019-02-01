Москва по-прежнему признает Мадуро главой Венесуэлы - Песков

Россия не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, но рассчитывает на развитие сотрудничества с этой страной, в том числе в торгово-экономической сфере, независимо от политических процессов в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Господин Гуайдо является спикером парламента. Он не является главой государства. Мы не признаем этот его статус. Главой государства является господин Мадуро, который и правительство которого являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле", - сказал Д.Песков журналистам.
При этом представитель Кремля подчеркнул: "В любом случае, вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране мы надеемся и рассчитываем на продолжение и развитие наших торгово-экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества".
Д.Песков повторил также, что "все, что происходит в Венесуэле, является внутренним делом Венесуэлы, и главное - оградить страну от вмешательства третьих государств".
Таким образом Д.Песков прокомментировал высказывание Х.Гуайдо, заявившего, что Китай и Россия должны быть заинтересованы в изменении экономической модели в Венесуэле, если они хотят иметь в лице этой страны стабильного партнера.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»