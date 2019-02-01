Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-либо переговорах относительно возможной продажи золота из Венесуэлы России.
"Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счет. Я не располагаю какой-либо информацией", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, ведутся ли какие-либо переговоры между Россией и Венесуэлой относительно покупки или продажи венесуэльского золота.
Комментируя информацию о том, что Венесуэла намерена продать золото Объединенным Арабским Эмиратам, Д.Песков сказал, что это суверенное право республики и ее внутреннее дело.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»