Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-либо переговорах относительно возможной продажи золота из Венесуэлы России.

"Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счет. Я не располагаю какой-либо информацией", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, ведутся ли какие-либо переговоры между Россией и Венесуэлой относительно покупки или продажи венесуэльского золота.

Комментируя информацию о том, что Венесуэла намерена продать золото Объединенным Арабским Эмиратам, Д.Песков сказал, что это суверенное право республики и ее внутреннее дело.