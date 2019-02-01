Путин соберет совещание СБ РФ и продолжит работу с его участниками персонально - Песков

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его секретарь Дмитрий Песков.

"В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, и дальше персонально продолжит работу с участниками совещания", - сказал Д.Песков.