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СНГ 01.02.2019 14:51

Путин соберет совещание СБ РФ и продолжит работу с его участниками персонально - Песков

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его секретарь Дмитрий Песков.

"В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, и дальше персонально продолжит работу с участниками совещания", - сказал Д.Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]