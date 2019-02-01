Уведомление от США о выходе из ДРСМД, возможно, поступит 2 февраля - Песков

Россия пока не получала уведомления от США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, оно поступит 2 февраля, и после этого Москва будет ориентироваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, но, насколько мы понимаем, дело идет именно к тому, что 2 февраля по идее мы должны получить уведомление некое от США, а уже потом будем ориентироваться", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, уведомили ли США Россию о том, что договор истек, поскольку в пятницу истекает срок ультиматума Соединенных Штатов.
"В целом нежелание американцев слышать какие-либо доводы, нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно. И, к нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни, скорее всего, это решение начнет реализовываться", - сказал Д.Песков.
Он пояснил, что процесс реализации этого решения прописан в одной из статей договора.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»