Уведомление от США о выходе из ДРСМД, возможно, поступит 2 февраля - Песков

Россия пока не получала уведомления от США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, оно поступит 2 февраля, и после этого Москва будет ориентироваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, но, насколько мы понимаем, дело идет именно к тому, что 2 февраля по идее мы должны получить уведомление некое от США, а уже потом будем ориентироваться", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, уведомили ли США Россию о том, что договор истек, поскольку в пятницу истекает срок ультиматума Соединенных Штатов.

"В целом нежелание американцев слышать какие-либо доводы, нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно. И, к нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни, скорее всего, это решение начнет реализовываться", - сказал Д.Песков.

Он пояснил, что процесс реализации этого решения прописан в одной из статей договора.