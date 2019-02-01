Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.026 GBR   2.2259 TRY   0.3275

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.79 -0.44 Brent 61.89 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 01.02.2019 15:52

Уведомление от США о выходе из ДРСМД, возможно, поступит 2 февраля - Песков

Россия пока не получала уведомления от США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, оно поступит 2 февраля, и после этого Москва будет ориентироваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, но, насколько мы понимаем, дело идет именно к тому, что 2 февраля по идее мы должны получить уведомление некое от США, а уже потом будем ориентироваться", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, уведомили ли США Россию о том, что договор истек, поскольку в пятницу истекает срок ультиматума Соединенных Штатов.

"В целом нежелание американцев слышать какие-либо доводы, нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно. И, к нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни, скорее всего, это решение начнет реализовываться", - сказал Д.Песков.

Он пояснил, что процесс реализации этого решения прописан в одной из статей договора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД, УВЕДОМЛЕНИЕ


Похожие новости


США приостанавливают участие в ДРСМД со 2 февраля - Помпео США хотят втянуть Россию в гонку вооружений и измотать ее экономически - Рябков Выход США из ДРСМД неизбежен - Рябков Рябков: сохраняется вопрос: уведомят ли США РФ о своём выходе из ДРСМД Достичь прогресса по ДРСМД на переговорах с замгоссекретаря США не удалось - Рябков Песков отметил "истеричный подход" СМИ США ко всему, что касается Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]