В Кремле заявили, что не следует спешить с выводами о сбоях в системе управления "Газпромом" в связи с делом сенатора Рауфа Арашукова и его отца, арестованных по обвинению в совершении тяжких преступлений.
Отвечая на вопрос журналистов, не свидетельствует ли дело Арашукова-старшего, обвиняемого в хищении у "Газпрома" топлива на 30 млрд рублей, о сбое в системе управления госкомпанией, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Сейчас об этом говорить преждевременно, потому что это пока предъявленные обвинения и в ходе судебного разбирательства это предстоит доказать".
Он призвал дождаться конца расследования для того, чтобы сделать определенные выводы. "Давайте дождемся завершения следственных действий и вердикта суда", - отметил Д.Песков.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Рауфа Арашукова неприкосновенности и заключении его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.
В среду Басманный суд Москвы заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Защита просила суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога до 10 млн рублей.
Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.
Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей.
Адвокат сенатора Е.Устин заявил, что его подзащитный не признает вину.
Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении родственника сенатора Р.Арашукова - Руслана Арашукова, сообщил СКР. "Двоюродный брат Арашукова возглавляет дочернее предприятие "Газпрома", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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