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Дальнее зарубежье 01.02.2019 14:05

Песков: в Кремле не получали каких-либо посланий от Гуайдо, если оно придет, с ним ознакомятся

В Кремле не получали послания спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом, об отправке такого послания руководству Китая и России заявил сам Х.Гуайдо.

"Пока мы не получали каких-либо посланий, если и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что это послание будет рассматриваться именно как направленное в Россию спикером парламента Венесуэлы.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуайдо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Венесуэльские власти объявили, что дипломатический персонал США покинул страну в предоставленные руководством страны 72 часа, добавив, что в Каракасе и Вашингтоне останутся дипломаты, которые будут обсуждать условия учреждения миссий интересов в двух странах. Переговоры, как ожидается, будут проходить в течение месяца.

Позже американский Минфин ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Эти меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота.

Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Н.Мадуро. В.Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса", сообщала пресс-служба Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". В.Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГУАЙДО, ПОСЛАНИЕ


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