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Транспорт и связь 01.02.2019 13:57

Toyota отзывает в РФ 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus ряда моделей из-за проблем с подушками безопасности

Российское подразделение японского автопроизводителя Toyota ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 84,257 тыс. автомобилей Toyota моделей Hilux, Auris, Corolla и Lexus моделей ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных подушками безопасности водителя или переднего пассажира производства компании Takata, оснащенных определенным типом газогенератора, является вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира при аварии", - указывает Росстандарт.

Уполномоченные представители ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности водителя или переднего пассажира (в зависимости от модели). Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Подушки безопасности японской Takata Corp. стали причиной отзыва по всему миру десятков миллионов машин различных автоконцернов - их дефекты считаются причиной гибели более 20 человек. Корпорация подала в Японии и США заявления в суд о банкротстве и объявила о планах продажи основной части своего бизнеса. В апреле 2018 г. консорциум инвесторов во главе с американской Key Safety Systems (KSS, принадлежит китайской Ningbo Joyson Electronic) завершил приобретение обанкротившейся Takata Corp. в рамках сделки объемом $1,6 млрд. Сделка не включает в себя обязательства Takata, связанные с отзывом автомобилей, которые оцениваются в $10 млрд. По данным газеты Financial Times, банкротство Takata является крупнейшим в истории автомобильного сектора Японии.

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Тэги: РОССИЯ, TOYOTA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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