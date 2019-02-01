Спрос на банкноты в 200 манат оказался ниже ожидаемого - глава Центробанка

Доля безналичных расчетов в Азербайджане постепенно увеличивается, заявил в пятницу на пресс-конференции председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

По его словам, для определения доли безналичных расчетов можно использовать несколько инструментов.

«Одним из этих инструментов является доля безналичности в общей денежной массе. В 2018 году доля наличности в общей денежной массе сократилась с 60% до 52%. Это хороший показатель. Другим показателем является объем безналичных расчетов через нашу платежную систему, который составил в прошлом году 274 млрд манатов, что на 32% больше чем в 2017 году», - отметил Э. Рустамов.

Глава ЦБА также подчеркнул, что за последние годы существенно выросла доля безналичных расчетов в операциях с платежными картами.

«В 2018 году объем операций с платежными картами составил 16 млрд манатов, из которых на безналичные расчеты приходится 2,8 млрд манатов. Это составляет 17% от общего объема операций. В 2017 году этот показатель составил 10,2%, а если смотреть на предыдущие годы, то он долгое время не поднимался выше 4%», - отметил Э. Рустамов.

Коснувшись введения в оборот новой купюры в 200 манатов, глава ЦБА отметил, что в настоящее время спрос на нее меньше ожидаемого. «Доля 200 манатных купюр в общем обороте на сегодняшний день составляет 5%. В настоящее время в обороте 2 млн таких купюр. Если честно, то мы ожидали, что доля 200 манатных купюр составит около 10% от общей наличной денежной массы. Но запросов от банков к нам не поступает, значить нет спроса в экономике», - сказал Э. Рустамов.

Как сообщалось ранее, ЦБА выпустил в обращение 200-манатную банкноту в конце мая 2018 года.

Как сообщалось ранее, реализация "Госпрограммы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг", утвержденной президентом Азербайджана 26 сентября 2018 года, приведет к годовому росту объема безналичных расчетов на 17 млрд манатов.

В программе указано, что реализация в 2018-2020гг мер по улучшению бизнес-среды позволит увеличить объемы безналичных расчетов на 1,35 млрд манатов в год. Меры по повышению эффективности налоговой системы позволят увеличить безналичный оборот на 3 млрд манатов в год; снижение неформальной занятости – 0,75 млрд манатов; меры по оздоровлению банковской системы – 3,34 млрд манатов; формирование активного денежного рынка – 3 млрд манатов; совершенствование правовой базы по платежным услугам – 0,6 млрд манатов; применение новых технологий цифровых платежей – 0,75 млрд манатов; цифровизация банковской системы – 0,55 млрд манатов; повышение финансовой грамотности населения – 0,35 млрд манатов, остальное – за счет прочих мер.

Основной целью программы является расширение системы безналичных платежей, усиление финансовой базы банков в Азербайджане. В связи с этим приоритетами программы являются: улучшение институциональной и правовой базы безналичных расчетов, расширение качества услуг в этом направлении, инфраструктуры для безналичных расчетов.

В программе отмечается, что расширение использования цифровых платежей приведет: к обеспечению экономической прозрачности, сократит операционные расходы банков, расширит налоговую базу, доступ предприятий и населения к финансовым услугам, расширит возможности банковского сектора в сфере кредитования и инвестиций. В конечном счете, эти факторы приведут к ускорению темпов экономического роста.

А. Мамедов