В Иране начинаются 10-дневние празднования 40-летия Исламской революции

В Иране в пятницу стартуют 10-дневные памятные мероприятия, приуроченные к 40-летию Исламской революции 1979 года, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

Общенациональные мероприятия начались в 09:33 по местному времени (09:03 МСК): в это время 1 февраля 1979 года аятолла Хомейни - лидер Исламской революции - прибыл в Тегеран из Парижа после 15-летнего изгнания.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, высокопоставленные официальные лица и военные, а также тысячи жителей страны приняли участие в памятной церемонии в Мавзолее Хомейни к югу от Тегерана.

Аятолла А.Хаменеи в ходе церемонии помолился и продекларировал выдержки из Корана. Также лидер страны отдал дань уважения погибшим во время Исламской революции, а также жертвам ирано-иракской войны 1980 - 1988 годов.

Еще одна церемония прошла рядом с памятником-усыпальницей, на кладбище Бехеште-Захра, где аятолла Хомейни выступал с первой речью после возвращения из изгнания.

"Пресс-ТВ" отмечает, что празднование годовщины революции завершится общенациональными митингами 10 февраля.