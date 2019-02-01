В Иране начинаются 10-дневние празднования 40-летия Исламской революции

В Иране в пятницу стартуют 10-дневные памятные мероприятия, приуроченные к 40-летию Исламской революции 1979 года, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".
Общенациональные мероприятия начались в 09:33 по местному времени (09:03 МСК): в это время 1 февраля 1979 года аятолла Хомейни - лидер Исламской революции - прибыл в Тегеран из Парижа после 15-летнего изгнания.
Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, высокопоставленные официальные лица и военные, а также тысячи жителей страны приняли участие в памятной церемонии в Мавзолее Хомейни к югу от Тегерана.
Аятолла А.Хаменеи в ходе церемонии помолился и продекларировал выдержки из Корана. Также лидер страны отдал дань уважения погибшим во время Исламской революции, а также жертвам ирано-иракской войны 1980 - 1988 годов.
Еще одна церемония прошла рядом с памятником-усыпальницей, на кладбище Бехеште-Захра, где аятолла Хомейни выступал с первой речью после возвращения из изгнания.
"Пресс-ТВ" отмечает, что празднование годовщины революции завершится общенациональными митингами 10 февраля.
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