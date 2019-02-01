Nordea Bank стал владельцем 1,75% Volga Gas

Nordea Bank стал владельцем 1,75% акций британской Volga Gas, ведущей добычу углеводородов в Поволжье, пишет агентство Bloomberg.

Так, Nordea Bank приобрел 1,41 млн акций компании по рыночной цене примерно в $880,4 тыс.

Ранее сообщалось, что Vlarenhill Limited вышла из капитала Volga Gas. В результате чего неисполнительный директор Volga Gas Владимир Кощеев и его бизнес-партнер Ефим Задов стали напрямую владеть 0,33% и 0,35% в компании соответственно.

По итогам 2018 года Volga Gas увеличила среднесуточную добычу на 4% - до 5,144 тыс. баррелей н.э. Добыча газа в среднем в 2018 году составила 18,8 млн куб. футов в сутки (19,1 млн куб. футов в сутки в 2017 г), конденсата - 1,183 тыс. б/с (1,163 тыс. б/с), нефти - 607 б/с (596 б/с).

Volga Gas принадлежат лицензии на четыре углеводородных участка в Волгоградской и Саратовской областях: Восточно-Макаровский, Карпенский, Добринский, Урожайный-2. По состоянию на апрель 2018 года запасы нефти и конденсата на участках компании по категории 2P составляли 11,1 млн баррелей, газа - 78 млрд куб. футов.

Бумаги Volga Gas торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим акционером является инвестиционная компания Baring Private Equity Partners (58,81%), еще 14,06% принадлежит Николасу Матису (Nicolas Mathys), 5,94% - фонду Baring Vostok, 4,34% - HSBC.