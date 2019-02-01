Nordea Bank стал владельцем 1,75% Volga Gas

Nordea Bank стал владельцем 1,75% акций британской Volga Gas, ведущей добычу углеводородов в Поволжье, пишет агентство Bloomberg.
Так, Nordea Bank приобрел 1,41 млн акций компании по рыночной цене примерно в $880,4 тыс.
Ранее сообщалось, что Vlarenhill Limited вышла из капитала Volga Gas. В результате чего неисполнительный директор Volga Gas Владимир Кощеев и его бизнес-партнер Ефим Задов стали напрямую владеть 0,33% и 0,35% в компании соответственно.
По итогам 2018 года Volga Gas увеличила среднесуточную добычу на 4% - до 5,144 тыс. баррелей н.э. Добыча газа в среднем в 2018 году составила 18,8 млн куб. футов в сутки (19,1 млн куб. футов в сутки в 2017 г), конденсата - 1,183 тыс. б/с (1,163 тыс. б/с), нефти - 607 б/с (596 б/с).
Volga Gas принадлежат лицензии на четыре углеводородных участка в Волгоградской и Саратовской областях: Восточно-Макаровский, Карпенский, Добринский, Урожайный-2. По состоянию на апрель 2018 года запасы нефти и конденсата на участках компании по категории 2P составляли 11,1 млн баррелей, газа - 78 млрд куб. футов.
Бумаги Volga Gas торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим акционером является инвестиционная компания Baring Private Equity Partners (58,81%), еще 14,06% принадлежит Николасу Матису (Nicolas Mathys), 5,94% - фонду Baring Vostok, 4,34% - HSBC.
Урегулирование карабахского конфликта откроет для населения Армении большие экономические возможности - МИД Азербайджана
Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров – Президент Алиев
Президент Алиев вручил медали «За храбрость» братьям Шириновым, вызволившим в Украине семью из горящего автомобиля
Минсельхоз получит свыше 14 млн манатов на строительство нового корпуса Аграрного университета
Неизвестную рукопись XIII века о короле Артуре нашли в одной из британских библиотек
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Европейские союзники США по НАТО не понимают всю опасность разрушения ДРСМД - Слуцкий
Могерини о планах Украины подать заявку на вступление в ЕС: не комментирую то, что будет в 2024 году
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»