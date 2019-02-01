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СНГ 01.02.2019 14:06

Обжалован арест сенатора Арашукова - адвокат

Адвокат подал жалобу на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова по обвинению в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах.

"Решение суда об аресте Арашукова обжаловано", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Евгений Устин.

В жалобе защита просит отменить решение Басманного суда о заключении под стражу и избрать иную меру пресечения, не связанную с

содержанием в СИЗО.

В Басманном суде "Интерфаксу" уточнили, что апелляционная жалоба на арест Р.Арашукова еще не поступила.

Басманный суд Москвы 30 января заключил Р.Арашукова в СИЗО до 30 марта. Защита просила суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога до 10 млн рублей, однако ей было отказано.

Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Свою вину он не признает.

Сенатор был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Согласно фабуле дела, Р.Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Р.Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Р.Арашукову -старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда. Как ожидается, в ближайшие дни его арест также будет обжалован защитой.

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Тэги: РОССИЯ, СЕНАТОР, АРЕСТ, ЖАЛОБА


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