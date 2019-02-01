Пограничники Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана более 16 кг опиума и 6 кг героина

Государственная пограничная служба (ГПС) в период 15-23 января пресекла контрабандную переправку 16,045 кг опиума и 6,237 кг героина через азербайджано-иранскую госграницу, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС.

Кроме того, пограничники в этот период также предотвратили контрабанду 1,871 кг метамфетамина, 6,708 тыс. таблеток «Метадон-40», 1,08 гр. наркотического вещества кокос и 5 гр. марихуаны.

«По разным эпизодам задержаны трое граждан Азербайджана и один – Ирана. По фактам ведутся следственные мероприятия», - подчеркнули в Погранслужбе.

Ф.Исазаде