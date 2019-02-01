Пограничники Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана более 16 кг опиума и 6 кг героина

Государственная пограничная служба (ГПС) в период 15-23 января пресекла контрабандную переправку 16,045 кг опиума и 6,237 кг героина через азербайджано-иранскую госграницу, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС.
Кроме того, пограничники в этот период также предотвратили контрабанду 1,871 кг метамфетамина, 6,708 тыс. таблеток «Метадон-40», 1,08 гр. наркотического вещества кокос и 5 гр. марихуаны.
«По разным эпизодам задержаны трое граждан Азербайджана и один – Ирана. По фактам ведутся следственные мероприятия», - подчеркнули в Погранслужбе.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»