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Происшествия 01.02.2019 14:07

Пограничники Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана более 16 кг опиума и 6 кг героина

Государственная пограничная служба (ГПС) в период 15-23 января пресекла контрабандную переправку 16,045 кг опиума и 6,237 кг героина через азербайджано-иранскую госграницу, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС.

Кроме того, пограничники в этот период также предотвратили контрабанду 1,871 кг метамфетамина, 6,708 тыс. таблеток «Метадон-40», 1,08 гр. наркотического вещества кокос и 5 гр. марихуаны.

«По разным эпизодам задержаны трое граждан Азербайджана и один – Ирана. По фактам ведутся следственные мероприятия», - подчеркнули в Погранслужбе.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГПС, НАРКОТИКИ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]