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Транспорт и связь 01.02.2019 14:11

Азербайджан планирует закупить новую партию дорожно-строительной техники из Беларуси

Государственное агентство Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) планирует приобрести дорожно-строительную технику в Беларуси.

Делегация ГААД возглавляемая зампредом агентства Хусну Гулиевым находится в Беларуси для ведения переговоров по приобретению дорожно-строительной техники ОАО «Амкодор», сообщают белорусские СМИ.

В «Амкодор» отмечают, что производимая предприятием техника наилучшим образом зарекомендовала себя при строительстве дорог в Азербайджане. «Подтверждение тому – повторный визит представителей компании в Беларусь и заинтересованность в приобретении второй партии дорожно-строительных машин», - отмечается в информации ОАО.

По данным Амкодор в 2018 году ГААД приобрело у белорусского производителя 10 погрузчиков фронтальных одноковшовых и 5 катков вибрационных самоходных двухвальцовых.

Выпускаемая продукция «Амкодор» экспортируется в 30 стран мира. Предприятия общества выпускают около 5 тыс. единиц специальной техники в год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ТЕХНИКА, ДОРОЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]