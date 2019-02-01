Азербайджан планирует закупить новую партию дорожно-строительной техники из Беларуси

Государственное агентство Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) планирует приобрести дорожно-строительную технику в Беларуси.
Делегация ГААД возглавляемая зампредом агентства Хусну Гулиевым находится в Беларуси для ведения переговоров по приобретению дорожно-строительной техники ОАО «Амкодор», сообщают белорусские СМИ.
В «Амкодор» отмечают, что производимая предприятием техника наилучшим образом зарекомендовала себя при строительстве дорог в Азербайджане. «Подтверждение тому – повторный визит представителей компании в Беларусь и заинтересованность в приобретении второй партии дорожно-строительных машин», - отмечается в информации ОАО.
По данным Амкодор в 2018 году ГААД приобрело у белорусского производителя 10 погрузчиков фронтальных одноковшовых и 5 катков вибрационных самоходных двухвальцовых.
Выпускаемая продукция «Амкодор» экспортируется в 30 стран мира. Предприятия общества выпускают около 5 тыс. единиц специальной техники в год.
Б.Рустамбеков
В парламенте Азербайджана выступают за ужесточение законодательства в регулировании деятельности политических партий
Спикер парламента Азербайджана надеется на демонтаж памятника армянскому террористу в Грузии
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено более $57 млн
Угрозы телефонных террористов в адрес кинотеатров столичных ТЦ оказались ложными
В Индии разбился истребитель Mirage 2000, оба пилота погибли
Пограничники Азербайджана предотвратили попытку контрабанды из Ирана более 16 кг опиума и 6 кг героина
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Google заплатил полмиллиона рублей штрафа - Роскомнадзор
Путин соберет совещание СБ РФ и продолжит работу с его участниками персонально - Песков
Контролируемая Венесуэлой Citgo рассматривает банкротство как вариант защиты операций - WSJ
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»