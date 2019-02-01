Азербайджан планирует закупить новую партию дорожно-строительной техники из Беларуси

Государственное агентство Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) планирует приобрести дорожно-строительную технику в Беларуси.

Делегация ГААД возглавляемая зампредом агентства Хусну Гулиевым находится в Беларуси для ведения переговоров по приобретению дорожно-строительной техники ОАО «Амкодор», сообщают белорусские СМИ.

В «Амкодор» отмечают, что производимая предприятием техника наилучшим образом зарекомендовала себя при строительстве дорог в Азербайджане. «Подтверждение тому – повторный визит представителей компании в Беларусь и заинтересованность в приобретении второй партии дорожно-строительных машин», - отмечается в информации ОАО.

По данным Амкодор в 2018 году ГААД приобрело у белорусского производителя 10 погрузчиков фронтальных одноковшовых и 5 катков вибрационных самоходных двухвальцовых.

Выпускаемая продукция «Амкодор» экспортируется в 30 стран мира. Предприятия общества выпускают около 5 тыс. единиц специальной техники в год.

Б.Рустамбеков