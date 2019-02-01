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Наука и образование 01.02.2019 16:50

"Роскосмос" изучает возможность возобновления программы "Старт-1" с использованием снятых с дежурства МБР "Тополь" на "Восточном"

Комиссия госкорпорации "Роскосмос" на космодроме "Восточный" изучает возможность создания инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты и оценивает возможность возобновления запусков ракет по программе "Старт-1", сообщает госкорпорация.

"В понедельник под руководством исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Александра Лопатина на космодром "Восточный" прибыла рекогносцировочная комиссия по привязке к местности объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, транспортно-энергетического модуля для перспективных космических программ и оценки возможности возобновления запусков ракет легкого класса типа "Старт-1", - говорится в сообщении.

Специалисты предприятий ракетно-комической отрасли отработали предполагаемые места для строительства объектов наземной инфраструктуры и определились с наиболее рациональными местами с учетом мест расположения существующих объектов. "Результаты работы комиссии будут использованы при разработке эскизных проектов и формировании Федеральной целевой программы "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы", формируемом госкорпорацией "Роскосмос" в соответствии с указом президента РФ", - отметили в "Роскосмосе".

Семейство конверсионных многоцелевых транспортабельных ракетно-космических комплексов (РКК) "Старт" включало самостоятельно разработанные и эксплуатировавшиеся независимо друг от друга РКК "Старт-1" (четырехступенчатый носитель) и РКК "Старт" (пятиступенчатый носитель). В основе этой техники - боевые ракетные мобильные комплексы "Пионер" и "Тополь".

"Старт-1" - экологически чистый твердотопливный носитель, предназначавшийся для запуска малогабаритных космических аппаратов на низкие околоземные орбиты, в том числе спутников связи, дистанционного зондирования Земли, экологического контроля.

Запуск производился с подвижного пускового агрегата "Старт", на котором в горизонтальном состоянии размещался контейнер с ракетой-носителем. Примерно за полторы минуты до намеченного времени запуска контейнер с ракетой принимал вертикальное положение, затем производился минометный выброс ракеты из контейнера. При достижении высоты 30 метров включались двигатели первой ступени. Дальнейшее управление РН производилось автоматически.

Первый запуск РН "Старт-1" был произведен 25 марта 1993 года с космодрома Плесецк. Первым космическим аппаратом, выведенным ракетой- носителем "Старт-1" 4 марта 1997 года на круговую солнечно-синхронную орбиту с космодрома Свободный, был российский космический аппарат "Зея".

В декабре 1997 года был выведен на орбиту космический аппарат Early Bird-1, выполненный в рамках российско-американской программы фирмы Earth Watch США и НТЦ "Комплекс - МИТ" (Россия). В декабре 2000 года проведен запуск космического аппарата EROS-A1 фирмы West Indian Space (Израиль). В феврале 2001 года выполнен запуск космического аппарата Odin шведской корпорации Swedish Space Corporation.

В декабре генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в интервью "Коммерсанту" сообщил, что первый старт после возобновления программы может состояться в 2022 году.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, МБР, ПРИМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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