ДРСМД фактически утратил свою силу, нарушался Россией - Маас

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) фактически перестал действовать, и вновь возложил на Москву ответственность за проблемы с договором.
"Мы должны отметить, что ДРСМД нарушался российской стороной, и призывы (к России - ИФ) за последние 60 дней к большей транспарентности и к большему доступу к информации ни к чему не привели", - приводят западные СМИ слова Х.Мааса, сказанные после прибытия в Бухарест на неформальную встречу глав МИД стран ЕС.
"Договор между двумя сторонами, который нарушается одной из них, фактически признается недействительным", - подчеркнул министр.
4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео обещал, что США выйдут из ДРСМД в течение 60 дней, если "Россия не прекратит нарушать условия договора".
Президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал эти намерения Вашингтона.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники из числа официальных лиц, что М.Помпео в пятницу должен официально заявить, что Соединенные Штаты приостанавливают участие в ДРСМД.
Наблюдатели обратили внимание, что на 08:30 по местному времени (16:30 мск) пятницы госдепартамент анонсировал брифинг, который устроит М.Помпео для журналистов. Наблюдатели считают, что объявление о выходе из ДРСМД будет сделано на этом брифинге.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам состоявшихся в минувший четверг переговоров с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине на полях конференции "ядерной пятерки" сообщил, что продвинуться в вопросах ДРСМД не удалось из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов.
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