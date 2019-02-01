В Индии разбился истребитель Mirage 2000, оба пилота погибли

Учебно-тренировочный самолет Mirage 2000 ВВС Индии в пятницу потерпел катастрофу при взлете с испытательного аэропорта корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в городе Бангалуру, сообщил телеканал NDTV.

Оба пилота истребителя успели катапультироваться. Однако один из них приземлился на горящие обломки самолета и погиб, другой умер в госпитале от полученных ранений.

Экипаж должен был выполнить испытательный полет на истребители после его модернизации на предприятии корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

В настоящее время ведется расследование причин аварии.

Mirage 2000 - французский многоцелевой реактивный истребитель четвертого поколения корпорации Dassault Aviation.