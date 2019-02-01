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Происшествия 01.02.2019 14:22

В Индии разбился истребитель Mirage 2000, оба пилота погибли

Учебно-тренировочный самолет Mirage 2000 ВВС Индии в пятницу потерпел катастрофу при взлете с испытательного аэропорта корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в городе Бангалуру, сообщил телеканал NDTV.

Оба пилота истребителя успели катапультироваться. Однако один из них приземлился на горящие обломки самолета и погиб, другой умер в госпитале от полученных ранений.

Экипаж должен был выполнить испытательный полет на истребители после его модернизации на предприятии корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

В настоящее время ведется расследование причин аварии.

Mirage 2000 - французский многоцелевой реактивный истребитель четвертого поколения корпорации Dassault Aviation.

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Тэги: ИНДИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]