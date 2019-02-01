Угрозы телефонных террористов в адрес кинотеатров столичных ТЦ оказались ложными

После анонимного письма о минировании одного из кинотеатров сети "Синема Стар" из торговых центров (ТЦ) Москвы было эвакуировано около 8 тыс человек, проверка угрозы не подтвердила, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
"В ходе проверки кинозалов сети на наличие опасных предметов из 9 ТЦ столицы было эвакуировано почти 8 тыс человек", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в ходе проверки никаких опасных предметов в кинозалах и на территории ТЦ найдено не было.
Накануне операционный директор федеральной киносети "Синема стар" Галина Сытинова сообщила "Интерфаксу, что утром 31 января на почту сети кинотеатров поступило письмо с угрозой "минирования".
Полиция провела проверку кинотеатров сети в ряде городов РФ, в том числе в Москве, в Санкт-Петербурге, Костроме, Вологде, Тамбове, Твери и Ярославле.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»