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Происшествия 01.02.2019 14:23

Угрозы телефонных террористов в адрес кинотеатров столичных ТЦ оказались ложными

После анонимного письма о минировании одного из кинотеатров сети "Синема Стар" из торговых центров (ТЦ) Москвы было эвакуировано около 8 тыс человек, проверка угрозы не подтвердила, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"В ходе проверки кинозалов сети на наличие опасных предметов из 9 ТЦ столицы было эвакуировано почти 8 тыс человек", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в ходе проверки никаких опасных предметов в кинозалах и на территории ТЦ найдено не было.

Накануне операционный директор федеральной киносети "Синема стар" Галина Сытинова сообщила "Интерфаксу, что утром 31 января на почту сети кинотеатров поступило письмо с угрозой "минирования".

Полиция провела проверку кинотеатров сети в ряде городов РФ, в том числе в Москве, в Санкт-Петербурге, Костроме, Вологде, Тамбове, Твери и Ярославле.

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Тэги: МОСКВА, ТЦ, КИНО, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]